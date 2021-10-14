Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно двум военным

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Одному из военных присвоили звание "за личное мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых и специальных задач, верность военной присяге"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил двум военнослужащим посмертно звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом говорится в указе главы государства.

Как отмечается, полковнику Николаю Верхогляду звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых и специальных задач, верность военной присяге".

Солдату Рустаму Хамраеву - "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как пишет "Укринформ" командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд умер 30 мая от тяжелой формы COVID-19.

Известно, что Рустам Хамраев погиб 17 июня 2014 года во время боя в поселке Металлист под Луганском.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выплате в полном объеме денежного обеспечения военным И премий по случаю Дня защитников и защитниц Украины.