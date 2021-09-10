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Зеленский поручил безотлагательно реставрировать сгоревший костел Святого Николая в Киеве

Владимир Зеленский 

 Офис президента

До завершения реставрации нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в костеле Святого Николая в Киеве, который произошел в минувшую пятницу, 3 сентября. Глава государства поручил правительству безотлагательно реставрировать столетнее здание. Об этом сообщает Офис президента.

"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара, и установке там нового органа", - написал Зеленский в письме к главе Кабмина.

В частности глава государства также отметил, что до завершения реставрации костела Святого Николая нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Как известно, возгорание произошло между первым и вторым этажами. Предварительной причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание, которое возникло в старом органе. 

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