Зеленский поручил безотлагательно реставрировать сгоревший костел Святого Николая в Киеве

До завершения реставрации нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в костеле Святого Николая в Киеве, который произошел в минувшую пятницу, 3 сентября. Глава государства поручил правительству безотлагательно реставрировать столетнее здание. Об этом сообщает Офис президента .

"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара, и установке там нового органа", - написал Зеленский в письме к главе Кабмина.

В частности глава государства также отметил, что до завершения реставрации костела Святого Николая нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

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