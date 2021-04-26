Зеленский подписал закон об освобождении учеников от прохождения ГИА
В то же время ученики могут пройти ГИА по собственному желанию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года)" № 1378-IX. Об этом сообщает Офис президента.
Как отмечается, этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.
Предполагается, что ученики школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).
В то же время выпускники имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе и в форме внешнего независимого оценивания.
Кроме этого, в Офисе президента отметили, что в этом году все этапы ВНО состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5014, предусматривающий освобождение выпускников от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации.