Зеленский подписал закон об освобождении учеников от прохождения ГИА

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В то же время ученики могут пройти ГИА по собственному желанию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года)" № 1378-IX. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Предполагается, что ученики школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

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В то же время выпускники имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе и в форме внешнего независимого оценивания.

Кроме этого, в Офисе президента отметили, что в этом году все этапы ВНО состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

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Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5014, предусматривающий освобождение выпускников от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации.