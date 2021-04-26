live
Новости » Общество Читати новину українською

Зеленский подписал закон об освобождении учеников от прохождения ГИА

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В то же время ученики могут пройти ГИА по собственному желанию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года)" № 1378-IX. Об этом сообщает Офис президента

Как отмечается, этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Предполагается, что ученики школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Новости по теме: Названы даты, когда в Украине можно дополнительно сдать ВНО

В то же время выпускники имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе и в форме внешнего независимого оценивания.

Кроме этого, в Офисе президента отметили, что в этом году все этапы ВНО состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

Новости по теме: Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА в 2021 году

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5014, предусматривающий освобождение выпускников от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киевской области продлили жесткий карантин до 30 апреля Гроза и град: В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области В Киевской области начали делать COVID-прививки вакциной Pfizer-BioNTech В Киевской области перевернулась цистерна с жидким кислородом, движение по дороге перекрыто

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |