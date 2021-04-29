Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничных

Фото из открытых источников

Выплаты были отменены из-за законодательной коллизии

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменения в статью 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности № 1380-ІХ, который парламент принял 13 апреля текущего года. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных).

Как отмечается, эти выплаты были отменены из-за законодательной коллизии после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года.

Новости по теме: В Минздраве назвали условия выписки из больницы пациентов с COVID-19

Известно, что это могло повлечь недополучение больничных 2,5 млн человек. Подписанный президентом закон исправляет коллизию.

Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" – 30 июня 2021 года.

Новости по теме: Задержка выплат больничных: В Фонде соцстрахования объяснили причину

Напомним, ранее стало известно, что в Украине увеличился более чем на 15% средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины и составляет 365,26 грн в расчете на день.