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Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома

Офис президента Украины

Такой шаг позволит усилить обороноспособность страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе ГК "Укроборонпром", что является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Об этом генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил в своем Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственный концерн "Укроборонпром". Это событие является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но в то же время это событие-новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев.

По его словам, такой шаг позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых – пока что находится на временно оккупированных территориях.

Также Гусев отметил, что это позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния, позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами. А также осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в т. ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.

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Напомним, ранее "Укроборонпром" в рамках визита украинской делегации в США достиг договоренностей о сотрудничестве и подписал три соглашения на общую сумму 2 млрд 500 млн долларов.

 

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