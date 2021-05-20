Зеленский подписал закон о "письмах счастья" за нарушение ПДД
Верховная Рада приняла этот законопроект 29 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям, оплатившим штраф до получения постановления. Об этом сообщил Офис президента Украины.
"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-ІХ", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что на сегодня большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые 10 дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50% скидка.
В то же время, указали в офисе главы государства, предыдущие нормы Кодекса Украины Об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. "Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа", - уточнили у президента.
Подписанный главой государства закон отменяет необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, за которую штраф уже уплачен.
Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был оплачен в течение 10 дней после его вынесения.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел хотят в ближайшем будущем реформировать процедуру оформления нарушений правил дорожного движения и отказаться от отправки так называемых писем счастья водителям.