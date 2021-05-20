Зеленский подписал закон о "письмах счастья" за нарушение ПДД

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Верховная Рада приняла этот законопроект 29 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям, оплатившим штраф до получения постановления. Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-ІХ", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на сегодня большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые 10 дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50% скидка.

В то же время, указали в офисе главы государства, предыдущие нормы Кодекса Украины Об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. "Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа", - уточнили у президента.

Подписанный главой государства закон отменяет необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, за которую штраф уже уплачен.

Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был оплачен в течение 10 дней после его вынесения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Новости по теме: До 85 тыс. грн или 12 лет заключения: Как изменили наказание за нарушение ПДД в Украине

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел хотят в ближайшем будущем реформировать процедуру оформления нарушений правил дорожного движения и отказаться от отправки так называемых писем счастья водителям.