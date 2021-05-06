Зеленский подписал закон о "декрете" для мужчин

Владимир Зеленский Офис президента

Теперь закон должен быть опубликован для вступления в силу

Президент Владимир Зеленский подписал Закон" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком " № 1401-ІХ относительно равных прав родителей в получении декретного отпуска. Об этом сообщает сайт главы государства.

"Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право родителя на отпуск по уходу за ребенком", - говорится в сообщении.

Раньше такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически ухаживают за малышом, предоставлялась на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом закрепился дискриминационный подход, по которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Из-за этого в случаях, когда мать ребенка является, например, самозанятым лицом или ФОПом, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, говорится в сообщении.

Закон вводит новый вид отпуска-одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней.

Закон также определяет отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей.

Также установлено право работников обоих полов, которые имеют детей или совершеннолетнюю ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развитии ответственного отцовства в Украине.

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Ранее сообщалось, что в Украине ввели декретный отпуск для мужчин. Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком.