Зеленский подписал указ о зарплатах медиков: Что он предусматривает

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Повышение запланировано уже со следующего года

Президент Владимир Зеленский подписал указ №261/2021 "О мерах относительно повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников". Документ обнародовал Офис президента.

Как указано в документе, Кабмину поручено во время подготовки проекта госбюджета на 2022 год проработать вопрос повышения зарплат. Зарплаты медиков должны вырасти до минимум:

20 000 гривен - для врачей;

13 500 гривен - для среднего медицинского персонала.

Также правительство должно разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдение прав и гарантий медицинских работников, нормативов их нагрузки, обеспечения надлежащих и безопасных условий труда.

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Напомним, с 16 июня в Украине вступила в силу упрощенная процедура выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.