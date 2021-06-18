Зеленский подписал указ о зарплатах медиков: Что он предусматривает
Повышение запланировано уже со следующего года
Президент Владимир Зеленский подписал указ №261/2021 "О мерах относительно повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников". Документ обнародовал Офис президента.
Как указано в документе, Кабмину поручено во время подготовки проекта госбюджета на 2022 год проработать вопрос повышения зарплат. Зарплаты медиков должны вырасти до минимум:
- 20 000 гривен - для врачей;
- 13 500 гривен - для среднего медицинского персонала.
Также правительство должно разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдение прав и гарантий медицинских работников, нормативов их нагрузки, обеспечения надлежащих и безопасных условий труда.
Напомним, с 16 июня в Украине вступила в силу упрощенная процедура выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.