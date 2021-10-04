Зеленский передал орден государства семье погибшего Кузьмы Скрябина

Указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Государства президент подписал 17 августа 2020 года

Президент Владимир Зеленский встретился с семьей певца, телеведущего и продюсера Андрея Кузьменко, которому было посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал Зеленский.

Известно, что глава государства передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече также присутствовали мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.

"Благодарю вас за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в Вашей государственной работе", – сказал Виктор Кузьменко.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) посмертно. Соответствующий указ №323/2020 глава государства подписал в день рождения артиста - 17 августа.