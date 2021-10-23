Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации" и компенсации возможных последствий

Согласно Конституции человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью

"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирование о результатах.

Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положение является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивает реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, я также обратился с аналогичным письмом к Премьер-министру Украины", - отметил Президент.

Глава государства также напомнил, что в соответствии с Конституцией человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью; каждый имеет право на здравоохранение, а государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.

По его словам, исключительно законами Украины определяются, в частности, основы здравоохранения.

Так, глава государства отметил, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины, а также предусмотрена обязательность профилактических прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Он добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

"Таким образом, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулирован законодательством Украины", - отметил Зеленский и добавил, что принятие законов относится исключительно к полномочиям Верховной Рады.

Как известно, 12 августа на сайте Президента было зарегистрирована электронная петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность и обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации".

Петицию в целом подписали 26 663 человека.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине процент людей, которые действительно имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса премаленький. Таких людей в общем не более 5%.