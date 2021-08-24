Зеленский отметил почетным наименованием подразделения украинской армии
Всего глава государства отметил 14 полков и бригад
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости, подписал указы о присвоении почетного наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.
Согласно подписанным указам, почетным наименованием были отмечены:
- 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины – почетное наименование "имени князя Аскольда";
- 11 бригада Национальной гвардии Украины – почетное наименование "имени Михаила Грушевского";
- 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени гетмана Михаила Дорошенко"
- 54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Михаила Тишы";
- 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Харьковский";
- 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Слободская";
- 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Украинских Сечевых Стрельцов";
- 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Днепровская";
- 25 отдельная воздушно-десантная Днепропетровская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Сичеславская";
- 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – почетное наименование "имени князя Льва";
- 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";
- 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника";
- 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Ахтырский";
- 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) – почетное наименование "имени князя Владимира Святославича".
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