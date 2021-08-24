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Зеленский отметил почетным наименованием подразделения украинской армии

Владимир Зеленский 

 Офис президента

Всего глава государства отметил 14 полков и бригад

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости, подписал указы о присвоении почетного наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Согласно подписанным указам, почетным наименованием были отмечены:

  • 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины – почетное наименование "имени князя Аскольда";
  • 11 бригада Национальной гвардии Украины – почетное наименование "имени Михаила Грушевского";
  • 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени гетмана Михаила Дорошенко"
  • 54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Михаила Тишы";
  • 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Харьковский";
  • 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Слободская";
  • 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Украинских Сечевых Стрельцов";
  • 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Днепровская";
  • 25 отдельная воздушно-десантная Днепропетровская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Сичеславская";
  • 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – почетное наименование "имени князя Льва";
  • 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";
  • 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника";
  • 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Ахтырский";
  • 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) – почетное наименование "имени князя Владимира Святославича".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, по случаю 30-летия независимости страны, вручил первые награды "Национальная легенда" семерым украинцам, которую он основал в июле этого года. 

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