Зеленский отметил почетным наименованием подразделения украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости, подписал указы о присвоении почетного наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Согласно подписанным указам, почетным наименованием были отмечены:

25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины – почетное наименование "имени князя Аскольда";

11 бригада Национальной гвардии Украины – почетное наименование "имени Михаила Грушевского";

31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени гетмана Михаила Дорошенко"

54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Михаила Тишы";

302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Харьковский";

164 радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Слободская";

223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Украинских Сечевых Стрельцов";

138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Днепровская";

25 отдельная воздушно-десантная Днепропетровская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Сичеславская";

1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – почетное наименование "имени князя Льва";

101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";

38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника";

91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Ахтырский";

138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) – почетное наименование "имени князя Владимира Святославича".

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