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Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение в Украине турнира Евробаскет-2025

Президент Украины Владимир Зеленский

 Офис президента

Президент Украины назвал Евробаскет одним из важных приоритетов для государства

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА) Тургаем Демирелем, где они обсудили проведение в Украине турнира Евробаскет-2025. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Спорт, и в частности Евробаскет, - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - отметил Зеленский.

Также он заверил президента ФИБА в том, что Украина выполнит все необходимые требования для проведения Евробаскета в 2025 году, в частности построит спортивные арены.

"Я знаю, насколько такие события важны для национальных федераций и для всей нации", - ответил Демирел.

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Как сообщалось ранее, Украина подала заявку на проведение баскетбольного турнира Евробаскет-2025. Кроме этого, на проведение турнира претендуют: Кипр; Финляндия; Венгрия; Латвия; Россия.

Соревнования будут принимать сразу четыре страны, но одна из них организует финальный этап турнира.

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