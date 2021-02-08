Зеленский обсудил с Pfizer заключение контракта на поставку вакцины

Главный исполнительный директор фармкорпорации пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом для мира. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой", – отметил глава государства.

Он также проинформировал собеседника об эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию кампании вакцинации.

В свою очередь Альберт Бурла пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов личным примером как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация против коронавируса безопасна. По его словам, решив вопрос поставок вакцины, Украина столкнулась с новой проблемой – это недоверие к прививкам.