Чтобы 40 млн не превратились в 20: Зеленский призвал украинцев к COVID-вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Большинство из тех, кто болеет и умирает от COVID-19, не вакцинированы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться против коронавирусной болезни COVID-19 и подчеркнул, что за двое суток наша страна потеряла в десять раз больше граждан, чем за два года вооруженного конфликте на Донбассе. Об этом глава государства рассказал в обнародованном видеообращении.

Зеленский отметил, что большинство из тех, кто болеет и умирает от COVID-19, не вакцинированы.

Президент подчеркнул, что в Европе полный курс вакцинации уже прошли 65% населения, тогда как в Украине столько же - не сделали ни одной прививки.

Глава государства подчеркнул, что медицинская вакцинальная система способна на почти 400 тыс. прививок в сутки, а в Украине сегодня есть в наличии более 10 млн доз вакцин.

"Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 миллионов. Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов не превратились в 20? Все они будут вакцинированы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь мы "готовы ко всему и всем обеспечены".

В частности, работает 536 учреждений здравоохранения, есть 76 тыс. коек, из которых 72 тыс. – с кислородом.

"Медицинская система готова как никогда. Но не надо проверять на себе. Шутке о том, какая "мы сильная нация и что нам радиация", не надо давать новую жизнь. Надо всем беречь свою собственную", - отметил президент.

Он отметил, что за 2 года в боях на Донбассе погибли 146 украинских военных, в то же время за прошедшие двое суток от COVID-19 умерли более 1,5 тыс. украинцев.

"За двое суток из-за вируса мы потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - констатировал глава государства.

Напомним, ранее мы писали, что с момента вакцинальной компании в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая от прививки против COVID-19. Всего в стране проведено 19,9 млн прививок.