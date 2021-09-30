В ОП заявили, что Зеленский не причастен к инициированию отставки Разумкова
Начало отставки спикера парламента было инициативой Давида Арахамии
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не причастен к инициативе запуска процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Об этом шла речь в эфире канала "Украина 24".
По словам Никифорова, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он отнес эти списки на подпись, спросите у главы Верховной Рады", - отметил он.
Кроме этого, спикер добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют каждый свою функцию".
Как сообщалось ранее, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
В ответ на это, Разумков заверил, что такие письма коллегам даст без промедления и пожелал хорошего собрания в Трускавце.
Также председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что если народные депутаты примут решение об отзыве его с должности, то он останется внефракционным нардепом.
Он подчеркнул, что в любом случае останется в политике.