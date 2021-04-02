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Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации: Что о ней известно

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко Фото из открытых источников

Презентация нового органа запланирована на 6 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 со 2 апреля опубликован на сайте главы государств.
 
"Назначить Лысенко Полину Александровну руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в документе.
 
По данным Офиса президента презентация органа, созданного решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, состоится уже 6 апреля.
 
Как отметил сам глава государства, в будущем Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.
 
Полина Лысенко - кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала на должности младшего юриста в частной юридической компании.
 
С апреля 2015 по сентябрь 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
 
До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора.
 
Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию офиса Генерального прокурора и ФБР.
 
С сентября 2020 года - директор департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".
 
Новости по теме: В Украине вскоре начнется работа центра противодействия дезинформации
 
Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала в Киеве и Запорожье работу так называемых ботоферм Российской Федерации.
 
Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и зарубежных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространение фейковых новостей о политической ситуации в Украине.
 
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