Зеленский изменил условия кредитования для жителей АТО/ООС

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Президент подписал соответствующий законопроект для вступления в силу он должен быть опубликован

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1451-ІХ "о временных мерах на период проведения антитеррористической операции". Верховная рада приняла документ 19 мая. Об этом сообщают в офисе президента.

Как отмечается, соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или к которым после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

"То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - отмечают в Офисе Президента.

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Как отмечается, законом отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленные после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

В ОП отметили, что останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - отмечают в ОП.

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