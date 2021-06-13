Зеленский хочет платить лучшим преподавателям президентского университета 4 тыс. долларов

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Но сначала нужно разработать концепцию работы вуза

Владимир Зеленский выразил желание, чтобы для лучших преподавателей Президентского университета будущего зарплата стартовала от 4 тысяч или долларов или евро". Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Радио Свобода.

По его словам, перед тем как точно озвучивать будущие зарплаты преподавателей вуза, нужно разработать концепцию его работы.

Однако Шкарлет добавил, что в разговоре с Зеленским президент назвал сумму в 4 тысячи, которые нужно обеспечить хотя бы для ведущих специалистов этого учебного заведения.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны... 4 тысячи. Или долларов, или евро. По крайней мере, такие разговоры были", - сказал он.

Новости по теме: Отберут 120 самых талантливых: Кого и как будут учить в президентском университете

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании нового университета.