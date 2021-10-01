Зеленский анонсировал выдачу новых премии для учителей: За что их получат

Премии получат учителя, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал премии педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. Об этом он сообщил во время его встречи с победителями международных олимпиад, их учителями и победителями конкурса "Учитель года".

"Кроме учеников победителей международных олимпиад премии президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили", - заявил глава государства.

Премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в Украине.

Так, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

для победителей всеукраинских олимпиад - 20 тысяч гривен;

для победителей международных олимпиад - 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве 100 одаренных детей будут получать в этом учебном году стипендию от Киевского городского совета в размере 1 тыс. грн ежемесячно. Среди стипендиатов - дети, имеющие высокие достижения в учебе, являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад.