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Зеленский анонсировал выдачу новых премии для учителей: За что их получат

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Премии получат учителя, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал премии педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. Об этом он сообщил во время его встречи с победителями международных олимпиад, их учителями и победителями конкурса "Учитель года".

"Кроме учеников победителей международных олимпиад премии президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили", - заявил глава государства.

Премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в Украине.

Так, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

  • для победителей всеукраинских олимпиад - 20 тысяч гривен;
  • для победителей международных олимпиад - 100 тысяч гривен.

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Ранее сообщалось, что в Киеве 100 одаренных детей будут получать в этом учебном году стипендию от Киевского городского совета в размере 1 тыс. грн ежемесячно. Среди стипендиатов - дети, имеющие высокие достижения в учебе, являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад.

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