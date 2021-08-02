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Зеленский анонсировал внедрение новой премии "Национальная легенда"

Фото из открытых источников

Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины

К празднованию Дня Независимости в Украине введут новую премию "Национальная легенда", которой будут награждаться граждане, внесшие значительный вклад в развитие страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", который транслировался в YouTube.

По его словам, новая премия будет введена 22 августа.

"Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет уважать своих гениев и аплодировать им тогда, когда им нужно", - сообщил Зеленский.

Президент Украины напомнил, с 1991 года украинскую культуру, искусство, науку и спорт прославляли всем известные личности – Валерий Лобановский, Богдан Ступка, Николай Амосов, Борис Патон, Леонид Каденюк, Бронислава Борондукова, Леонид Быков и другие. Но они не получили за это благодарности.

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Как сообщалось, ранее Зеленский подписал указ о проведение военного парада к тридцатилетию независимости Украины.

Как известно, Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину своей независимости, в связи с чем в стране будет проведен ряд торжественных мероприятий

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