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Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года

Владимир Зеленский Офис президента

Строительство судна заложено в Турции

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции. Об этом он сообщил во время выступления в Одессе.

По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский.

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Ранее сообщалось, что завершение строительства украинского корвета для ВМС отложили на неопределенный срок.

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