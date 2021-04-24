Украинская власть вовлекла YouTube в свои незаконные действия, фактически вынудив международную медиаплатформу ограничить украинских потребителей в доступе к любимым YouTube-каналам.

Мы считаем такие действия власти незаконными, лишенными всяческого смысла и просто глупыми по ряду причин.

- Каналы уже запустили альтернативное вещание, куда уже подписались тысячи наших зрителей.

- YouTube не заблокировал наши YouTube-каналы, тем самым признав незаконность претензий Банковой о "блокировании" каналов.

- В то время, когда на Донбассе ежедневно обстреливают мирных жителей, гибнут люди, когда в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили ПЯТЬ человек, в то время как в Израиле – ПЯТЬ миллионов человек, в то время, когда в стране дефицит дизельного топлива и в любой момент может остановится железнодорожное сообщение, когда американские чиновники открыто заявляют о поголовной коррупции в украинской власти, президент и его министр занимаются борьбой с оппозиционными YouTube-каналами? Разве это не клоунада? Впрочем, мы же выбрали президентом сами знаете кого, вот и получили…

- "95-й квартал" президента Зеленского продал в России сериал собственного производства и получает деньги за его прокат на российских телеканалах. Считаем такую позицию Зеленского двуличной, циничной, аморальной и недостойной высокой должности президента Украины и гаранта Конституции.

И, наконец, хотим обратиться ко всем нашим благодарным зрителям.

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