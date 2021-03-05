Завтра Землю накроет магнитная буря: Как защититься
Буря будет слабой, уровня G1
Завтра, 6 марта, Землю накроет геомагнитная буря, поэтому метеозависимым людям рекомендуют поберечься. В частности, такой прогноз делает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).
По данным астрофизиков, буря будет слабой, уровня G1 и начнется с 6 часов утра.
Кроме этого, всплески геомагнитной активности ожидаются 12, 13, 15, 20 и 21 марта, а вот 18 и 19 марта возможны также магнитные бури уровня G1.
Заметим, что в классификации магнитных бурь существует всего пять уровней – от G1 до G5.
Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.
В эти дни многие люди могут почувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления или просто психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.
Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать. Также стоит следить за давлением.
Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.
Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники, сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства.
При этом даже у людей, считающих себя здоровыми, могут быть проблемы – усталость, бессонница, головная боль.
Как обезопасить себя в дни магнитной бури:
Специалисты рекомендуют разгрузить эти дни на работе – не нужно планировать какие-то особо трудные задачи. Это касается как умственного, так и физического труда.
Спать стоит полноценно – не менее 7-8 часов в день.
Полностью откажитесь от алкоголя, а кофе замените зеленым или травяным чаем.
Не перегружайте ЖКТ жареной и жирной пищей.
Побольше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте переутомления.
Если вы в группе риска, контролируйте давление и следите за своим состоянием.