Завтра Землю накроет магнитная буря: Как защититься

Магнитные бури могут отобразиться на самочувствии метеозависимых людей Фото из открытых источников

Буря будет слабой, уровня G1

Завтра, 6 марта, Землю накроет геомагнитная буря, поэтому метеозависимым людям рекомендуют поберечься. В частности, такой прогноз делает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

По данным астрофизиков, буря будет слабой, уровня G1 и начнется с 6 часов утра.

Кроме этого, всплески геомагнитной активности ожидаются 12, 13, 15, 20 и 21 марта, а вот 18 и 19 марта возможны также магнитные бури уровня G1.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Заметим, что в классификации магнитных бурь существует всего пять уровней – от G1 до G5.

Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

В эти дни многие люди могут почувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления или просто психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.

Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать. Также стоит следить за давлением.

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Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.

Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники, сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства.

При этом даже у людей, считающих себя здоровыми, могут быть проблемы – усталость, бессонница, головная боль.

Как обезопасить себя в дни магнитной бури:

Специалисты рекомендуют разгрузить эти дни на работе – не нужно планировать какие-то особо трудные задачи. Это касается как умственного, так и физического труда.

Спать стоит полноценно – не менее 7-8 часов в день.

Полностью откажитесь от алкоголя, а кофе замените зеленым или травяным чаем.

Не перегружайте ЖКТ жареной и жирной пищей.

Побольше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте переутомления.

Если вы в группе риска, контролируйте давление и следите за своим состоянием.