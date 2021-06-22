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Завтра СНБО соберется на заседание: Рассмотрят угрозу "индийского" штамма СОVID

Заседание СНБО Офис президента Украины

Есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины

В среду, 23 июня, может состояться совещание в Совете национальной безопасности и обороны. Один из вопросов повестки дня - угроза появления "индийского" штамма коронавирус в Украине. Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая", - отметил парламентарий.

Нардеп подчеркнул, что есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины.

"По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза агрессивней, чем уже хорошо нам известны, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - в реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии", - написал Радуцкий.

Обновлено в 18:16. По информации издания РБК-Украина, знакомый с ходом подготовки заседания, завтра не ожидается принятия конкретных решений. Оно будет носить ознакомительный характер.

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