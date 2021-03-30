"Завозят всякий хлам, лишь бы отрапортовать, что людей вакцинировали". Украинцы рассказали, насколько оправдана политика власти в отношении вакцинации

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В мире все больше стран закупают российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Так, Австрия заявила, что готова оплатить 1 миллион доз российского препарата. Украина же продолжает упорно закупать вакцины откровенно сомнительного качества, от которых страны отказываются. Украинцы негодуют, ведь вакцина, которая есть в нашей стране, не прошла необходимых испытаний, и до конца неизвестно, как именно она повлияет на организм. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Они привезли непонятно что. Они даже сами не знают, что это такое. Вакцина же не прошла испытаний. Тут и говорить нечего", - заявляет житель Дружковки.

"Вакцина постоянно меняется. Вакцина, которую они подобрали - она во всем мире не воспринимается. Плюс эта вакцина - она только изготовлена, поэтому непонятно, какие дальше будут результаты и какие дальше будут последствия", - говорит жительница Запорожья.

"Вакцина же не проверена. Вот если бы "Спутник" сюда нам завезли - было бы другое дело. Там же у них уже четыре наименования. И люди не боятся прививаться. А эта вакцина - она не проверена. И конечно страшно. Всякий хлам сюда завозят, лишь бы сказать, что у нас люди вакцинируются", - констатирует пенсионерка из Одессы.

"Будет российская вакцина - будем прививаться. А сейчас - нет. Никакого Китая или Индии", - заявляет одесситка.