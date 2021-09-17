Завещание принца Филиппа не будут открывать в течение 90 лет: Решение суда

Герцог Эдинбургский, принц Филипп Маунтбеттен Фото из открытых источников

Высокий суд Лондона принял такое решение, "чтобы сохранить достоинство королевы"

Высокий суд Лондона постановил, что завещание покойного принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, не будут открывать по меньшей мере 90 лет, чтобы "сохранить достоинство монарха". Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, срок в 90 лет принял глава подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейн. Он решил не нарушать многолетнюю традицию и позволил не раскрывать завещание герцога Эдинбургского.

В частности, сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного разбирательства.

"Необходимо усилить защиту, предоставляемую личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство суверена (королевы Елизаветы II, - ред) и близких членов ее семьи", — заявил судья.

После 90-летнего срока завещание можно будет обнародовать.

К слову, первым членом королевской семьи, чье завещание запечатали, был принц Франциск Текский, младший брат королевы Марии, жены Георга V. традицию нарушили лишь однажды - после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно ее завещанию, она оставила свое имущество в доверительное управление, чтобы по достижении 25-летнего возраста оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.

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Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. До этого он некоторое время пробыл в больнице и перенес операцию на сердце.

17 апреля, в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке состоялись похороны мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филиппа. Похороны были королевскими, как этого желал Филипп, а не государственными, то есть без церемонии публичного прощания. На церемонии прощания присутствовали только ближайшие родственники.