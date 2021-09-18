home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Затопленные улицы и ограниченное движение транспорта: Одессу накрыл мощный ливень

Фото из открытых источников

В городе автомобили "плывут" по дорогам

Сегодня, 18 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. Дожди затопили улицы и осложнили движение транспорта. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что в городе автомобили "плывут" по дорогам.

В частности сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Суворовском районе, на Балтской дороге и в поселке Котовского.

При этом в центре Одессы воды меньше.

Отмечается, что синоптики прогнозируют сильный ливень в Одесской области в течение всего дня.

Кроме того, жителей города предупредили о штормовом ветре.

Как известно, накануне жителей и гостей города призвали быть осторожными.

В частности, не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалов могут падать ветки и кабели.

Новости по теме: В Украине из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов, - ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что украинцев предупреждают об опасных погодные условия в течение 17-18 сентября. Самой сложной будет ситуация на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Как сообщалось ранее, в Украину надвигалась новая волна похолодания с дождями, которая пришла в страну с 17 сентября. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Умер изобретатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер Умер выдающийся украинский легкоатлет Юрий Седых Умер один из ключевых разработчиков экшн-игры God of War Джордж Моул Умер один из свидетелей по делу о катастрофе MH17, – СМИ

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект