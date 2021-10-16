Зарубежные СМИ намекают Зеленскому, что за незаконное преследование Медведчука его ждет участь экс-президента Грузии Саакашвили

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

То что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в данный момент "за решеткой" должно стать сигналом для Президента Украины Владимира Зеленского, что за незаконные действия рано или поздно приходится отвечать по закону, даже главам государств. Об этом пишет популярный индийский медиаресурс Times Hub.

"Власть когда-нибудь кончается. И картинка "Михо за решеткой" – это поучительный пример для Зеленского и его окружения. "Красный сигнал" о том, что за все художества придется отвечать. И что как только Зеленский и компания потеряют власть – расплата обязательно прилетит", – пишет издание.

Среди явных нарушений закона действующей украинской властью Times Hub называет внесудебные санкции, уголовное преследование оппозиции во главе с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и репрессии против средств массовой информации.

"Отвечать придется и за незаконный запрет телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, и за репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, доказательств вины которого никто так и не предъявил, и за санкции против "Страна.ua", и за то, что без суда и следствия объявили людей "контрабандистами" и отобрали бизнес. И так далее по списку", – говорится в публикации.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.

А 8 октября по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но на этот раз Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ заявил, что обвинения, звучавшие в зале судебного заседания, были фактически "высосаны из пальца". По его словам, сторона обвинения не представила ни одного доказательства для подтверждения тезисов, изложенных в материалах подозрения, которые могли бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии.