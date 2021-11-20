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Запуск украинского спутника перенесли: когда "Сич" полетит на орбиту

Украинский спутник Сич 2-30 (2-1)

 Конструкторское бюро "Южное"

Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска

Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

"Спутник ("янв-2-30" - ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.

"Соответственно спутник полетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.

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Ранее сообщалось, что государственное предприятие "Конструкторское бюро" Южное "им. М. К. Янгеля" заключило контракт с нидерландской компанией ISILaunch по вывод на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

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