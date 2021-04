Запрет посещать школу ученикам без прививок не нарушает права на образование, - омбудсмен

В случае необходимости, ребенок может обучаться по другой форме без пересечения с другими школьниками

Родители школьников массово обращаются к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека о содействии в защите прав детей на образование в связи с нежеланием делать детям обязательную вакцинацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

"Уполномоченный придерживается позиции, что запрет посещать учебные заведения детям, у которых отсутствуют профилактические прививки согласно календарю прививок, не нарушает их право на образование, поскольку действующим законодательством предусмотрены различные формы получения образования, отдельные из которых можно реализовать без посещения учебного заведения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обязательная вакцинация способствует созданию коллективного иммунитета, а также защищает не только привитых детей, но и тех, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний.

"Верховный Суд в своем постановлении от 17.04.2019 по делу № 682/1692/17 отметил, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным", - пояснили в Офисе омбудсмена.

При этом добавляется, что вопрос об обязательной вакцинации детей вызвал шквал эмоций и негодования у родителей. Точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13).

"Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства по этому делу не было", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Верховный Суд признал законным отстранение от учебы детей без прививок. Таким образом он не удовлетворил иск мамы одной из учениц Запорожского академического лицея, которая требовала разрешить ее дочери посещать учебное заведение.