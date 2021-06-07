Запрет пластиковых пакетов в Украине. Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский Офис президента

Теперь закон должен быть опубликован для вступления в силу

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология".

В частности, за принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 297 парламентариев.

Как известно, законопроектом №2051-1 запрещается использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

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Ранее сообщалось, что в Украине вскоре будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно приняла проект закона об ограничении их оборота на территории страны.