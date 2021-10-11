Запрет концертов российских артистов в Украине: Петиция набрала нужные голоса

Фото из открытых источников

Инициатор петиции-телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк

Петиция на сайте президента о полном запрете на выступления российским артистам в Украине набрала 25 тысяч подписей - необходимое количество , чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как известно, в ней предлагается ввести запрет на гастроли россиянам до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.

Кондратюк считает, что музыка и другие виды искусства от России, как страны агрессора, не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжением самой войны.

"Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим мочанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключения для запрета допускаю лишь для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", — говорится в документе.

Новости по теме: Рэпера Моргенштерна снова внесли в черный список российских гастролеров

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики (МКИП) на обращение СБУ изъяло российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.