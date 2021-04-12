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Запись на вакцинацию: В Минздраве назвали, кого на прививку должен подать работодатель

Фото из открытых источников

Также ведомство напомнило алгоритм действий для работодателей

Министерство здравоохранения назвало категории граждан, которых на вакцинацию от коронавируса COVID-19 должен записывать работодатель. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook

"Если вы есть в перечне - о записи в очередь или же регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап вакцинальной кампании) позаботится ваш работодатель", - отметили в ведомстве.

Таким образом работодатель должен зарегистрировать на вакцинацию от COVID-19: 

  • работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы,
  • работников или жителей интернатов, домов престарелых,
  • военнослужащих,
  • работников структур государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины).

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Кроме этого, в Минздраве уточнили алгоритм записи для работодателей:

  • Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой о формировании списков.
  • Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
  • Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады.
  • В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
  • Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

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Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения уже работают над форматом празднования Пасхи, а также обсуждают карантинные ограничения, которые могут быть введены на этот период.

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