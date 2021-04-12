Запись на вакцинацию: В Минздраве назвали, кого на прививку должен подать работодатель
Также ведомство напомнило алгоритм действий для работодателей
Министерство здравоохранения назвало категории граждан, которых на вакцинацию от коронавируса COVID-19 должен записывать работодатель. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.
"Если вы есть в перечне - о записи в очередь или же регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап вакцинальной кампании) позаботится ваш работодатель", - отметили в ведомстве.
Таким образом работодатель должен зарегистрировать на вакцинацию от COVID-19:
- работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы,
- работников или жителей интернатов, домов престарелых,
- военнослужащих,
- работников структур государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины).
Кроме этого, в Минздраве уточнили алгоритм записи для работодателей:
- Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой о формировании списков.
- Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
- Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады.
- В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
- Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).
Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения уже работают над форматом празднования Пасхи, а также обсуждают карантинные ограничения, которые могут быть введены на этот период.