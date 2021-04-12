Запись на вакцинацию: В Минздраве назвали, кого на прививку должен подать работодатель

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Также ведомство напомнило алгоритм действий для работодателей

Министерство здравоохранения назвало категории граждан, которых на вакцинацию от коронавируса COVID-19 должен записывать работодатель. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.

"Если вы есть в перечне - о записи в очередь или же регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап вакцинальной кампании) позаботится ваш работодатель", - отметили в ведомстве.

Таким образом работодатель должен зарегистрировать на вакцинацию от COVID-19:

работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы,

работников или жителей интернатов, домов престарелых,

военнослужащих,

работников структур государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины).

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Кроме этого, в Минздраве уточнили алгоритм записи для работодателей:

Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой о формировании списков.

Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.

Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады.

В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

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Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения уже работают над форматом празднования Пасхи, а также обсуждают карантинные ограничения, которые могут быть введены на этот период.