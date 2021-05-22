Запад Украины сегодня накроют дожди с грозами: Объявлено штормовое предупреждение

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Температура воздуха днем максимально прогреется до +25 градусов

В Украине 22 мая прогнозируется преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят западные регионы страны - там, кроме Хмельницкой и Черновицкой области, ожидаются дожди с грозами.

Более того, накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение: "Днем 22 мая в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Впрочем, несмотря на это, в стране будет довольно тепло. Так, на западе температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов, на севере - от +20 до +24, на востоке и в центре - от +22 до +25, на юге - от +21 до +25.

Синоптики предупреждают: в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областях и в Крыму установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве в этот день также сохранится переменнл облачная погода, без осадков. Температура максимально прогреется днем до + 23 градусов.

Укргідрометцентр

Ранее сообщалось, что в Украине в мае средняя месячная температура воздуха составит 13-17° тепла, а в горных районах столбик термометра будет достигать +7-12°.