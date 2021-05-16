Запад и юг Украины сегодня накроют дожди, температура до +29 градусов

Фото из открытых источников

На остальной территории страны сохранится облачная погода с прояснениями

В Украине 16 мая на западе и юге ожидаются дожди, в северных, восточных и центральных регионах сохранится облачная погода с прояснениями, но без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем максимально прогреется до +29 градусов. Так, на западе она будет колебаться от +17 до +21, на севере - от +22 до +25, на востоке - от +27 до +29, на юге - от +23 до +26, в центре - от +19 до +27.

В Киеве осадки не прогнозируются, однако ожидается переменно облачная погода.

Укргідрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.