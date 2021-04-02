Закрытые школы и ограничения в работе транспорта: В Чернигове ужесточают карантин

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Срок, в течение которого будут действовать ограничения, не определяли.

В Чернигове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила с 5 апреля усилить карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает "Суспільне".

Как отмечается, с понедельника, 5 апреля, в городе запрещены:

посещение учебных заведений с первого класса, кроме садиков;

посещение внешкольных заведений (кружков);

посещение кладбища в выходные дни;

работа точек выдачи кофе;

проведение культурных и спортивных мероприятий;

работа кинотеатров.

Продовольственные рынки пока будут работать, но при условии строгого соблюдения масочного режима, за чем будет следить полиция.

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Кроме этого, общественный транспорт в городе будет работать только по специальным пропускам. Так выданные ранее пропуска будут действовать и в дальнейшем, а чтобы получить новые нужно обратиться в течение 3-4 апреля с 09:00 до 16:00 в кабинет №21 горсовета и подать перечень лиц.

Как отмечается, в будние дни общественный транспорт и частный (маршрутные такси) будет работать в режиме спецперевозок (по пропускам и только сидячие места).

В период выходных частный транспорт будет определять режим работы самостоятельно, а КП "Черниговское троллейбусное управление" в субботу и воскресенье будет ездить с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. В эти выходные, 3 и 4 апреля, весь городской транспорт будет работать в обычном режиме.

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По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, решение об ужесточении ограничений связано с ростом количества больных коронавирусом в городских больницах. Сейчас в медучреждения госпитализированы 323 человека.

Городской глава отметил, если количество больных в больницах достигнет 360-370, тогда будет прекращена работа всех видов бизнеса, а также детсадов и продовольственных рынков. Если же количество госпитализированных превысит 370 человек, тогда в городе введут полный локдаун - закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

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Напомним, ранее в Запорожье местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести жесткий карантин с 5 апреля.