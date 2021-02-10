Закрытие телеканалов стало переломным моментом для Зеленского, – Молчанов
Сегодня гарант не понимает, что если он будет следовать линии Порошенко, свою каденцию он не закончит, добавил политолог
Переломный момент для действующего президента Украины Владимира Зеленского состоялся с закрытием трех украинских телеканалов.
Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил политолог Кирилл Молчанов.
"Переломный момент для Зеленского состоялся с закрытием телеканалов. Это стало очевидно, когда действующий президент сослался на постановление бывшей Верховной Рады. Вот это и является этим "рубиконом". Но к этому моменту Зеленский шел плавно. Минский процесс уже год не движется, соответственно, такая эволюция была постепенной", – сказал Кирилл Молчанов.
И сейчас, продолжил политолог, Зеленский начал следовать политике своего предшественника Порошенко.
"Если брать лозунги Порошенко "армия, вера, язык", то у нас пропагандируется тенденция, что обострение конфликта на востоке нет, языковое законодательство принято, по вере Зеленский также будет продолжать линию по передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр. То есть, кажется, что он полностью взял все, что ему досталось по наследству и просто не понимает, что если он будет копировать Порошенко, то он точно не закончит свою каденцию", – прокомментировал политический эксперт.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов"112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.
Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.
Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.
Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.