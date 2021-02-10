Закрытие телеканалов стало переломным моментом для Зеленского, – Молчанов

Кирилл Молчанов Фото из открытых источников

Сегодня гарант не понимает, что если он будет следовать линии Порошенко, свою каденцию он не закончит, добавил политолог

Переломный момент для действующего президента Украины Владимира Зеленского состоялся с закрытием трех украинских телеканалов.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил политолог Кирилл Молчанов.

"Переломный момент для Зеленского состоялся с закрытием телеканалов. Это стало очевидно, когда действующий президент сослался на постановление бывшей Верховной Рады. Вот это и является этим "рубиконом". Но к этому моменту Зеленский шел плавно. Минский процесс уже год не движется, соответственно, такая эволюция была постепенной", – сказал Кирилл Молчанов.

И сейчас, продолжил политолог, Зеленский начал следовать политике своего предшественника Порошенко.

"Если брать лозунги Порошенко "армия, вера, язык", то у нас пропагандируется тенденция, что обострение конфликта на востоке нет, языковое законодательство принято, по вере Зеленский также будет продолжать линию по передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр. То есть, кажется, что он полностью взял все, что ему досталось по наследству и просто не понимает, что если он будет копировать Порошенко, то он точно не закончит свою каденцию", – прокомментировал политический эксперт.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов"112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.