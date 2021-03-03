Закрытие NEWSONE, 112 Украина, ZIK: Шуфрич пообещал лично организовать присутствие представителей СБУ на Комитете свободы слова

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Представитель Службы безопасности Украины должен обязательно присутствовать на заседании Комитета по вопросам свободы слова, где рассматривается вопрос о закрытии трех телеканалов - NEWSONE, 112 Украина, ZIK.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич во время заседания Комитета по вопросам свободы слова.

"Учитывая отсутствие ответчика (представителя СБУ, - ред.), поддерживаю предложение коллеги из Слуги народа о переносе завершения рассмотрения этого вопроса на крайний срок – следующее заседание запланировано на 17 марта. В случае, если я согласую время присутствия с представителями СБУ раньше, возможно, это случится раньше", - сказал он.

Шуфрич подчеркнул, что лично постарается организовать встречу на Комитете по вопросам свободы слова с представителями СБУ, учитывая резонанс.

"Я не думаю, что сейчас кому-то стоит брать на себя роль адвоката СБУ в условиях, когда они даже не пришли", - добавил народный депутат.

Отметим, журналисты NEWSONE, "112 Украина" и ZIK обратились к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой о встрече в связи с незаконным закрытием трех оппозиционных телеканалов в Украине. Соответствующее письмо сотрудники СМИ направили пресс-секретарю председателя Евросовета Баренде Лейтсо.

Также более 1 000 человек пришли во вторник, 2 марта, под представительство Евросоюза в Украине, чтобы обратить внимание Европы на незаконные действия украинских властей в отношении трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK. Кроме украинцев, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине, в центр Киева на улицу Владимирскую пришли также народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Илья Кива, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович, Михаил Макаренко. Вместе с ними возле представительства ЕС находились и журналисты трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK. Журналисты просили о встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля, который как раз находится в Украине с официальным визитом. Сотрудники NEWSONE, 112 Украина, ZIK Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Юлия Колтак и Богдан Аминов намеревались обратиться к нему с письмом, где подробно рассказывается о цензуре в стране и наступлении на свободу слова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.