Законодательно охрана учебных заведений почти не урегулирована, - образовательный омбудсмен
По его словам, в большинстве случаев сбор средств от родителей проводят с нарушениями
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что вопрос охраны учебных заведений на уровне закона слабо урегулирован, а сбор денежной помощи от родителей часто проводится незаконно. Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, все чаще образовательные учреждения начинают активно привлекать денежную помощь от родителей учеников, но в большинстве случаев это незаконно.
Горбачев пояснил, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ, но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют.
Как отметил образовательный омбудсмен, вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован, а школьный дежурный может надеяться только на сознание и адекватность родителей, пришедших за своим чадом.
"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", - уточнил Горбачев.
Напомним, 11 мая, в Казани в школе №175 с самого утра началась стрельба. Также сообщалось о взрыве.
Один из правонарушителей, пытаясь скрыться, выпрыгнул из окна школы, его задержали.
Позже стало известно, что число жертв стрельбы составляет 11 человек, 32 человека пострадали - их доставили в лечебные учреждения.
На следующий день, 12 мая, в Татарстане обнародовали полный список жертв и пострадавших от нападения и объявили общий траур.