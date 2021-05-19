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Законодательно охрана учебных заведений почти не урегулирована, - образовательный омбудсмен

Фото из открытых источников

По его словам, в большинстве случаев сбор средств от родителей проводят с нарушениями

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что вопрос охраны учебных заведений на уровне закона слабо урегулирован, а сбор денежной помощи от родителей часто проводится незаконно. Об этом сообщает РБК-Украина

По его словам, все чаще образовательные учреждения начинают активно привлекать денежную помощь от родителей учеников, но в большинстве случаев это незаконно. 

Горбачев пояснил, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ, но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют.

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Как отметил образовательный омбудсмен, вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован, а школьный дежурный может надеяться только на сознание и адекватность родителей, пришедших за своим чадом.

"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", - уточнил Горбачев.

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Напомним, 11 мая, в Казани в школе №175 с самого утра началась стрельба. Также сообщалось о взрыве.

Один из правонарушителей, пытаясь скрыться, выпрыгнул из окна школы, его задержали.

Позже стало известно, что число жертв стрельбы составляет 11 человек, 32 человека пострадали - их доставили в лечебные учреждения.

На следующий день, 12 мая, в Татарстане обнародовали полный список жертв и пострадавших от нападения и объявили общий траур.

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