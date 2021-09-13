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Закарпатье со следующей недели переходит в желтую зону: Как будут работать школы

Фото из открытых источников

Желтый уровень эпидемической опасности начнет действовать в области с 20 сентября

Закарпатская область со следующей недели перейдет в желтую зону эпидемической опасности. В областной государственной администрации дали разъяснения, какие образовательные учреждения продолжат работу. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в своем Facebook.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. Со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности", - отметил он.

По словам Полоскова, после перехода, 20 сентября, на желтый уровень опасности в Закарпатской области:

  • продолжат работу образовательные учреждения, в которых более чем 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины;
  • учебные заведения, которые не имеют более 80% вакцинированного персонала - будут закрыты на карантин;
  • дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.

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Напомним, сегодня, 13 сентября, Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, которое устанавливают новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации. В частности, теперь украинцы, имеющие COVID-сертификаты, смогут обойти большинство ограничений в желтых и красных зонах.

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