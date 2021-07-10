Задерживаются уже 14 поездов: "Укрзализныця" работает над восстановлением движения

Под Киевом поезд сошел с рельсов

В субботу, 10 июля, 14 пассажирских поездов УЗ задерживаются. Это связано с сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка". Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что по состоянию на 11: 30 задерживаются следующие рейсы:

№142 Львов-Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);

№81 Ужгород-Киев (4 часа);

№50 Трускавец-Киев (3 часа 30 минут);

№118 Черновцы-Чернигов (3 часа 30 минут);

№870 Шепетовка-Киев (2 часа 50 минут);

№770 Каменец-Подольский-Киев (2 часа 40 минут);

№281 Геническ-Хмельницкий (2 часа 30 минут);

№30 Ужгород-Киев (1 час 40 минут);

№748 Тернополь-Киев (1 час 40 минут);

№761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);

№715 Киев-Львов (1 час 30 минут);

№14 Солотвино-Киев (1 час 30 минут);

№868 Гречаны-Киев (1 час 20 минут);

№146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).

"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця просит прощения за вынужденную задержку", - добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что УЗ собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров к аэропортам Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому.

Также сообщается, что в рейс выведен дополнительный аэроэкспресс.

Напомним, ранее "Укрзализныця" предупредила о задержке десяти рейсов по состоянию на 9: 00. В компании отметили, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.