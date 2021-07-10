Задерживаются уже 14 поездов: "Укрзализныця" работает над восстановлением движения
Под Киевом поезд сошел с рельсов
В субботу, 10 июля, 14 пассажирских поездов УЗ задерживаются. Это связано с сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка". Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".
Сообщается, что по состоянию на 11: 30 задерживаются следующие рейсы:
- №142 Львов-Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);
- №81 Ужгород-Киев (4 часа);
- №50 Трускавец-Киев (3 часа 30 минут);
- №118 Черновцы-Чернигов (3 часа 30 минут);
- №870 Шепетовка-Киев (2 часа 50 минут);
- №770 Каменец-Подольский-Киев (2 часа 40 минут);
- №281 Геническ-Хмельницкий (2 часа 30 минут);
- №30 Ужгород-Киев (1 час 40 минут);
- №748 Тернополь-Киев (1 час 40 минут);
- №761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);
- №715 Киев-Львов (1 час 30 минут);
- №14 Солотвино-Киев (1 час 30 минут);
- №868 Гречаны-Киев (1 час 20 минут);
- №146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).
"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця просит прощения за вынужденную задержку", - добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что УЗ собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров к аэропортам Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому.
Также сообщается, что в рейс выведен дополнительный аэроэкспресс.
Напомним, ранее "Укрзализныця" предупредила о задержке десяти рейсов по состоянию на 9: 00. В компании отметили, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.