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Задерживаются уже 14 поездов: "Укрзализныця" работает над восстановлением движения

Фото из открытых источников

Под Киевом поезд сошел с рельсов

В субботу, 10 июля, 14 пассажирских поездов УЗ задерживаются. Это связано с сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка". Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что по состоянию на 11: 30 задерживаются следующие рейсы:

  • №142 Львов-Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);
  • №81 Ужгород-Киев (4 часа);
  • №50 Трускавец-Киев (3 часа 30 минут);
  • №118 Черновцы-Чернигов (3 часа 30 минут);
  • №870 Шепетовка-Киев (2 часа 50 минут);
  • №770 Каменец-Подольский-Киев (2 часа 40 минут);
  • №281 Геническ-Хмельницкий (2 часа 30 минут);
  • №30 Ужгород-Киев (1 час 40 минут);
  • №748 Тернополь-Киев (1 час 40 минут);
  • №761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);
  • №715 Киев-Львов (1 час 30 минут);
  • №14 Солотвино-Киев (1 час 30 минут);
  • №868 Гречаны-Киев (1 час 20 минут);
  • №146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).

"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця просит прощения за вынужденную задержку", - добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что УЗ собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров к аэропортам Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому.

Также сообщается, что в рейс выведен дополнительный аэроэкспресс.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" предупредила о задержке десяти рейсов по состоянию на 9: 00. В компании отметили, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.

 

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