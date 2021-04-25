Заболеть COVID-19 можно даже с высоким уровнем антител, - врач

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По словам специалиста, в случае повторного инфицирования течение болезни у человека может быть легче

Украинцы, переболевшие COVID-19 и все еще имеющие антитела, также могут повторно заразиться. Об этом сообщила инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно", - отметила она.

По словам Голубовской, такая ситуация уже осенью может измениться.

При этом специалист добавила, что, по мнению медицинского сообщества, третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией, которая активно распространилась в Испании, будет легче, чем две предыдущие. Однако, сейчас вирус мутировал, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно.

Напомним, ранее правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 30 июня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующее решение является очередным напоминанием украинцам быть осмотрительными и осторожными.