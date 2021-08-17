За золото Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и наградили пистолетом

Андрей Таран поздравил чемпиона Жана Беленюка Минобороны Украины

Борец греко-римского стиля принес Украине единственную золотую медаль на ХХХІІ летних Олимпийских играх в Токио

Министр обороны Андрей Таран присвоил очередное воинское звание олимпийскому чемпиону Жану Беленюку и наградил его огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Отмечается, что во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны глава МОУ также поздравил Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" — пистолетом ПМ.

Как сообщалось ранее, борец греко-римского стиля Жан Беленюк принес Украине единственную золотую медаль на ХХХІІ летних Олимпийских играх в Токио.

Он четвертый борец в истории Украины с олимпийским золотом в этом виде спорта.

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