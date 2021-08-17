За золото Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и наградили пистолетом
Борец греко-римского стиля принес Украине единственную золотую медаль на ХХХІІ летних Олимпийских играх в Токио
Министр обороны Андрей Таран присвоил очередное воинское звание олимпийскому чемпиону Жану Беленюку и наградил его огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МОУ.
Отмечается, что во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны глава МОУ также поздравил Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" — пистолетом ПМ.
Как сообщалось ранее, борец греко-римского стиля Жан Беленюк принес Украине единственную золотую медаль на ХХХІІ летних Олимпийских играх в Токио.
Он четвертый борец в истории Украины с олимпийским золотом в этом виде спорта.
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Напомним, в пятницу, 13 августа, на столичном Печерске группа людей попыталась спровоцировать конфликт с чемпионом Олимпийских игр, депутатом Верховной Рады Жаном Беленюком, пытаясь оскорбить его расистскими высказываниями.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский отреагировал на нападение, осудил любые проявления расизма в Украине и подчеркнул, что Беленюк - "один из достойнейших сынов Украины".