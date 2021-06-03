live
Новости » Общество Читати новину українською

За вчера в Украине зафиксировали 2581 новый случай коронавируса

CDC

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 529

По состоянию на утро 3 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 209 417 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 2 581 нового больного. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"2 581 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 июня 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников. Также за минувшие сутки: летальных исходов – 102, выздоровело - 9 519 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 209 417 человек, выздоровевших – 2 072 091 человек, летальных случаев – 50 959", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 529 случаев;
Винницкая область - 30 случаев;
Волынская область - 77 случаев;
Днепропетровская область - 177 случаев;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 79 случаев;
Закарпатская область - 48 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область – 57 случаев;
Киевская область - 143 случая;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 48 случаев;
Львовская область - 154 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 50 случаев;
Полтавская область - 40 случаев;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 78 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 134 случая;
Херсонская область - 92 случая;
Хмельницкая область - 79 случаев;
Черкасская область - 75 случаев;
Черновицкая область - 53 случая;
Черниговская область - 80 случаев.

Новости по теме: Украина стала третьей среди стран Европы по суточной смертности от коронавируса

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали перечень симптомов при COVID-19, из-за которых стоит связаться с врачом или вызвать скорую. Среди них: температура выше 38,5 °C, которая не снижается после приема лекарств в течение длительного времени; одышка 30 дых/мин и сатурация менее 95%; тошнота, рвота, диарея, которые не удается остановить самостоятельно; изменения психического состояния: спутанность или потеря сознания, вялость.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Субсидии в Украине: Как изменили порядок получения помощи и кому откажут в выплатах Вознаграждение за арест Лукашенко и новую площадку для переговоров ТКГ: Главное на утро 28 мая Оборона Украины: Что следует знать о будущем формировании национального сопротивления и об увеличении войска Запуск рынка земли: Как украинцам получить бесплатный участок от государства

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект