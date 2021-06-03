За вчера в Украине зафиксировали 2581 новый случай коронавируса

CDC

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 529

По состоянию на утро 3 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 209 417 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 2 581 нового больного. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"2 581 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 июня 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников. Также за минувшие сутки: летальных исходов – 102, выздоровело - 9 519 человек.



За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 209 417 человек, выздоровевших – 2 072 091 человек, летальных случаев – 50 959", - говорится в сообщении.



За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.



Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 529 случаев;

Винницкая область - 30 случаев;

Волынская область - 77 случаев;

Днепропетровская область - 177 случаев;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 79 случаев;

Закарпатская область - 48 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область – 57 случаев;

Киевская область - 143 случая;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 48 случаев;

Львовская область - 154 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 50 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 78 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 134 случая;

Херсонская область - 92 случая;

Хмельницкая область - 79 случаев;

Черкасская область - 75 случаев;

Черновицкая область - 53 случая;

Черниговская область - 80 случаев.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали перечень симптомов при COVID-19, из-за которых стоит связаться с врачом или вызвать скорую. Среди них: температура выше 38,5 °C, которая не снижается после приема лекарств в течение длительного времени; одышка 30 дых/мин и сатурация менее 95%; тошнота, рвота, диарея, которые не удается остановить самостоятельно; изменения психического состояния: спутанность или потеря сознания, вялость.