За вчера в Украине выявили 23785 новых случаев коронавируса

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Также госпитализированы 5141 человек, умерло - 614, выздоровело - 8530 человек

В Украине за минувшие сутки выявили 23785 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщило Министерство Здравоохранения.

"За сутки 21 октября 2021 года в Украине зафиксировано 23785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1800, медработников – 391)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за вчера госпитализировано 5141 лицо с подтвержденными и подозрительными случаями коронавируса, летальных случаев – 614, выздоровели – 8530 человек.

Как известно, за сутки в Украине произошло 134329 тестирований на COVID-19, из которых: методом ПЦР – 72999, методом ИФА – 15546, экспресс-тестами – 45784.

В целом за все время пандемии в стране коронавирусом заболели 2725385 человек, выздоровели – 2361365, умерли – 63003, проведено ПЦР-тестов – 13854545.

А самое большое количество случаев заражений наблюдается во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в городе Киеве (1323).

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Напомним, что по состоянию на 21 октября в мире с начала пандемии было обнаружено 242 811 115 случаев заражения COVID-19.

В том числе летальных исходов 4,9 миллиона, выздоровели – 220,1 миллион человек.