За вчера в Украине подтвердили почти 12 тысяч новых случаев коронавируса
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях
По состоянию на утро 30 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 423 379 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки – 11 757. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"11 757 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 сентября 2021 года. В частности, заболели 1054 ребенка и 242 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 2556 человек, летальных исходов – 194, выздоровело – 3839 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 423 379 человек, выздоровел – 2 255 191 человек, летальных случаев – 56 274", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 563 случая;
- Винницкая область – 208 случаев;
- Волынская область – 276 случаев;
- Днепропетровская область – 926 случаев;
- Донецкая область – 739 случаев;
- Житомирская область – 560 случаев;
- Закарпатская область – 97 случаев;
- Запорожская область – 632 случая;
- Ивано-Франковская область – 368 случаев;
- Киевская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 79 случаев;
- Луганская область – 387 случаев;
- Львовская область – 927 случаев;
- Николаевская область – 227 случаев;
- Одесская область – 752 случая;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровенская область – 422 случая;
- Сумская область – 455 случаев;
- Тернопольская область – 434 случая;
- Харьковская область – 1087 случаев;
- Херсонская область – 429 случаев;
- Хмельницкая область – 483 случая;
- Черкасская область – 283 случая;
- Черновицкая область – 455 случаев;
- Черниговская область – 437 случаев.
Напомним, сейчас в Украине всего в наличии 11 457 084 дозы COVID-вакцин, однако у 35 676 доз вакцин истекает срок годности. В частности, срок годности 30 сентября истекает у 1640 доз препарата AstraZeneca и 34 036 доз Pfizer.