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За вчера в Украине подтвердили почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях

По состоянию на утро 30 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 423 379 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки – 11 757. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

​​"11 757 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 сентября 2021 года. В частности, заболели 1054 ребенка и 242 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 2556 человек, летальных исходов – 194, выздоровело – 3839 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 423 379 человек, выздоровел – 2 255 191 человек, летальных случаев – 56 274", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 563 случая;
  • Винницкая область – 208 случаев;
  • Волынская область – 276 случаев;
  • Днепропетровская область – 926 случаев;
  • Донецкая область – 739 случаев;
  • Житомирская область – 560 случаев;
  • Закарпатская область – 97 случаев;
  • Запорожская область – 632 случая;
  • Ивано-Франковская область – 368 случаев;
  • Киевская область – 291 случай;
  • Кировоградская область – 79 случаев;
  • Луганская область – 387 случаев;
  • Львовская область – 927 случаев;
  • Николаевская область – 227 случаев;
  • Одесская область – 752 случая;
  • Полтавская область – 240 случаев;
  • Ровенская область – 422 случая;
  • Сумская область – 455 случаев;
  • Тернопольская область – 434 случая;
  • Харьковская область – 1087 случаев;
  • Херсонская область – 429 случаев;
  • Хмельницкая область – 483 случая;
  • Черкасская область – 283 случая;
  • Черновицкая область – 455 случаев;
  • Черниговская область – 437 случаев.

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Напомним, сейчас в Украине всего в наличии 11 457 084 дозы COVID-вакцин, однако у 35 676 доз вакцин истекает срок годности. В частности, срок годности 30 сентября истекает у 1640 доз препарата AstraZeneca и 34 036 доз Pfizer.

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