За вчера в Украине подтвердили 3332 случая заражения COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412) и в Харьковской (260) области
По состоянию на утро 14 сентября в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки – 3332. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"3332 новых случая COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 сентября 2021 года. В частности, заболели 364 ребенка и 58 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 718 человек, летальных исходов – 97, выздоровели – 1404 человека.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 321 156 человек, выздоровели – 2 223 272 человека, летальных случаев – 54 457", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской (232) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 412 случаев;
- Винницкая область – 109 случаев;
- Волынская область – 66 случаев;
- Днепропетровская область – 191 случай;
- Донецкая область – 195 случаев;
- Житомирская область – 58 случаев;
- Закарпатская область – 44 случая;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 48 случаев;
- Киевская область – 101 случай;
- Кировоградская область – 14 случаев;
- Луганская область – 214 случаев;
- Львовская область – 241 случай;
- Николаевская область – 30 случаев;
- Одесская область – 232 случая;
- Полтавская область – 88 случаев;
- Ровенская область – 141 случай;
- Сумская область – 84 случая;
- Тернопольская область – 99 случаев;
- Харьковская область – 260 случаев;
- Херсонская область – 59 случаев;
- Хмельницкая область – 109 случаев;
- Черкасская область – 143 случая;
- Черновицкая область – 174 случая;
- Черниговская область – 57 случаев.
Напомним, с 20 сентября Закарпатская область перейдет в желтую зону эпидемической опасности. В частности, во время усиленно карантина продолжат работу образовательные учреждения, в которых более 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины.