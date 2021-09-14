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За вчера в Украине подтвердили 3332 случая заражения COVID-19

Anadolu Agency

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412) и в Харьковской (260) области

По состоянию на утро 14 сентября в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки – 3332. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"3332 новых случая COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 сентября 2021 года. В частности, заболели 364 ребенка и 58 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 718 человек, летальных исходов – 97, выздоровели – 1404 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 321 156 человек, выздоровели – 2 223 272 человека, летальных случаев – 54 457", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской (232) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 412 случаев;
  • Винницкая область – 109 случаев;
  • Волынская область – 66 случаев;
  • Днепропетровская область – 191 случай;
  • Донецкая область – 195 случаев;
  • Житомирская область – 58 случаев;
  • Закарпатская область – 44 случая;
  • Запорожская область – 163 случая;
  • Ивано-Франковская область – 48 случаев;
  • Киевская область – 101 случай;
  • Кировоградская область – 14 случаев;
  • Луганская область – 214 случаев;
  • Львовская область – 241 случай;
  • Николаевская область – 30 случаев;
  • Одесская область – 232 случая;
  • Полтавская область – 88 случаев;
  • Ровенская область – 141 случай;
  • Сумская область – 84 случая;
  • Тернопольская область – 99 случаев;
  • Харьковская область – 260 случаев;
  • Херсонская область – 59 случаев;
  • Хмельницкая область – 109 случаев;
  • Черкасская область – 143 случая;
  • Черновицкая область – 174 случая;
  • Черниговская область – 57 случаев.

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Напомним, с 20 сентября Закарпатская область перейдет в желтую зону эпидемической опасности. В частности, во время усиленно карантина продолжат работу образовательные учреждения, в которых более 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины.

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