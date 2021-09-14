За вчера в Украине подтвердили 3332 случая заражения COVID-19

Anadolu Agency

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412) и в Харьковской (260) области

По состоянию на утро 14 сентября в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки – 3332. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"3332 новых случая COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 сентября 2021 года. В частности, заболели 364 ребенка и 58 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 718 человек, летальных исходов – 97, выздоровели – 1404 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 321 156 человек, выздоровели – 2 223 272 человека, летальных случаев – 54 457", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской (232) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 412 случаев;

Винницкая область – 109 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 191 случай;

Донецкая область – 195 случаев;

Житомирская область – 58 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 48 случаев;

Киевская область – 101 случай;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 241 случай;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 232 случая;

Полтавская область – 88 случаев;

Ровенская область – 141 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 260 случаев;

Херсонская область – 59 случаев;

Хмельницкая область – 109 случаев;

Черкасская область – 143 случая;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 57 случаев.

Напомним, с 20 сентября Закарпатская область перейдет в желтую зону эпидемической опасности. В частности, во время усиленно карантина продолжат работу образовательные учреждения, в которых более 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины.