За вчера в Украине обнаружили 1732 новых случая коронавируса

Украинская правда

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232) и Харьковской (156) области

По состоянию на утро 21 августа в Украине зафиксировано 2 273 558 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки - 1732. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 20 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1732 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 104, медработников – 32). Также за минувшие сутки госпитализировано – 616 человек, летальных случаев – 38, выздоровели – 763.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 273 558 человек, выздоровели – 2 200 763 человека, летальных случаев – 53 432, проведено ПЦР-тестов – 11 800 769", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат, который признали в Европейском Союзе, через приложение "Дія".