За сутки в Украине зафиксировано 1003 новых случая COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев и Днепропетровской области
По состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировано 2 274 561 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки - 1003. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"1003 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 августа 2021 года. В частности, заболели 45 детей и 17 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 701 человек, летальных исходов – 25, выздоровело - 236 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 274 561 человек, выздоровел – 2 200 999 человек, летальных случаев – 53 457", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (153) и Днепропетровской (131) области.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 153 случая;
Винницкая область - 21 случай;
Волынская область - 8 случаев;
Днепропетровская область - 131 случай;
Донецкая область - 50 случаев;
Житомирская область - 52 случая;
Закарпатская область - 6 случаев;
Запорожская область - 36 случаев;
Ивано-Франковская область – 27 случаев;
Киевская область - 29 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 16 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Николаевская область - 15 случаев;
Одесская область - 76 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 16 случаев;
Сумская область - 20 случаев;
Тернопольская область - 40 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 45 случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 17 случаев;
Черновицкая область - 51 случай;
Черниговская область - 30 случаев.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам.
В свою очередь, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат, который признали в Европейском Союзе, через приложение "Дія".