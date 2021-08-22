За сутки в Украине зафиксировано 1003 новых случая COVID-19

Anadolu Agency

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев и Днепропетровской области

По состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировано 2 274 561 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки - 1003. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"1003 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 августа 2021 года. В частности, заболели 45 детей и 17 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 701 человек, летальных исходов – 25, выздоровело - 236 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 274 561 человек, выздоровел – 2 200 999 человек, летальных случаев – 53 457", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (153) и Днепропетровской (131) области.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 153 случая;

Винницкая область - 21 случай;

Волынская область - 8 случаев;

Днепропетровская область - 131 случай;

Донецкая область - 50 случаев;

Житомирская область - 52 случая;

Закарпатская область - 6 случаев;

Запорожская область - 36 случаев;

Ивано-Франковская область – 27 случаев;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 16 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Николаевская область - 15 случаев;

Одесская область - 76 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 16 случаев;

Сумская область - 20 случаев;

Тернопольская область - 40 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 45 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 17 случаев;

Черновицкая область - 51 случай;

Черниговская область - 30 случаев.





Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат, который признали в Европейском Союзе, через приложение "Дія".