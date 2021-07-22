За сутки в Украине зафиксировали 726 новых заражений коронавирусом

Фото из открытых источников

Больше всего случаев зафиксировано в Киеве и Донецкой области

В Украине обнаружили за минувшие сутки 726 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщает прессслужба Минздрав.

За вчера госпитализировали 402 человека, умер 21 пациент, а выздоровел 501 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 20 724 человека, методом ИФА-7 749 человек, экспресс - тестами-14 794 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.



За все время пандемии в Украине заболели 2 246 656 человек; выздоровели - 2 183 003 человека; летальных исходов - 52 790.

Ранее в НАНУ заявляли, что оперативные эпидемические данные свидетельствуют о завершении фазы спада заболеваемости на коронавирус в Украине и существует угроза возникновения "взрывных темпов" роста новых случаев COVID-19.